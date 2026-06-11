US Administration Chases American Exposed to Hantavirus from Remote Island

The Trump administration chartered a private yacht to evacuate an American citizen from a remote South Pacific island after she had been exposed to the hantavirus aboard a cruise ship. The woman, who may have been exposed to the virus while aboard the Dutch MV Hondius cruise liner in April, had gotten off the ship and then flown to San Francisco before traveling to the isolated British territory of Pitcairn Island through Tahiti. The costly effort to pick her up has added to the expense of rapid evacuations for diplomats and private US citizens from the Middle East since the start of the Iran war as well as preparations for possible evacuations from Ebola-stricken countries. The State Department is looking at transferring as much as $50 million into the emergency fund from other accounts to support ongoing and emerging contingency needs.

The Trump administration chartered a private yacht to evacuate an American citizen from a remote South Pacific island after she had been exposed to the hantavirus aboard a cruise ship.

The woman, who may have been exposed to the virus while aboard the Dutch MV Hondius cruise liner in April, had gotten off the ship and then flown to San Francisco before traveling to the isolated British territory of Pitcairn Island through Tahiti. The costly effort to pick her up has added to the expense of rapid evacuations for diplomats and private US citizens from the Middle East since the start of the Iran war as well as preparations for possible evacuations from Ebola-stricken countries.

The State Department is looking at transferring as much as $50 million into the emergency fund from other accounts to support ongoing and emerging contingency needs





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