Legal Team Investigating Ateneo Blue Eagles Player's Death, Calls for Transparency

The legal team representing the family of Ateneo de Manila University's Blue Eagles player, Rene Clert 'Bobet' Baterbonia, is conducting its own investigation on the circumstances that led to his death during a 'team building' activity in Dipaculao, Aurora. The investigation is in coordination with the Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) and the National Bureau of Investigation (NBI). The team has discussed 'causes for action' including quasi-delict, criminal negligence, and contractual breach. They have also written a letter to the Department of Justice (DOJ) for the issuance of an Immigration Lookout Bulletin Order (ILBO) to keep watch if Coach Tab Baldwin, a foreign national, will leave the country.
The legal team representing the family of Ateneo de Manila University's Blue Eagles player, Rene Clert 'Bobet' Baterbonia , is conducting its own investigation on the circumstances that led to his death during a ' team building ' activity in Dipaculao , Aurora .
The investigation is in coordination with the Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) and the National Bureau of Investigation (NBI). The team has discussed 'causes for action' including quasi-delict, criminal negligence, and contractual breach. They have also written a letter to the Department of Justice (DOJ) for the issuance of an Immigration Lookout Bulletin Order (ILBO) to keep watch if Coach Tab Baldwin, a foreign national, will leave the country.
Lawyer Israelito Torreon, the lead counsel, called for proactive transparency from Ateneo de Manila University (ADMU) and expressed frustration with the PNP Aurora's report declaring it an 'accident' after a 'very swift' investigation
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