Ibon, a child with Down syndrome, reunited with his American family after 22 years

A child with Down syndrome, Ibon, was reunited with his American family after 22 years. His mother, Nanay Flor, shared her story on a local TV show, revealing the challenges and triumphs of raising a child with special needs.
Hindi naitago ng isang babaeng may Down Syndrome sa Sara, Iloilo, ang kaniyang pananabik na muling makapiling ang inang nakatira na nasa Amerika, at pitong taon na niyang hindi nakikita.
Tunghayan ang nakaaantig nilang kuwento. Sa nakaraang episode ng ‘Kapuso Mo, Jessica Soho,’ ipinakilala ang 48-anyos na si Ibon, na laging nakatambay sa kanilang veranda, malayo ang tingin at hinihintay na dumating ang kaniyang inang si Flordeliza Celeste o Nanay Flor. Mahigit dalawang dekada na mula nang ipetisyon si Flor ng isa pa niyang anak na tumira sa Amerika. Dahil dito, madalang na siyang nakakauwi sa Iloilo, at 2019 pa ang huli niyang naging bakasyon doon.
‘Nang ipinanganak ko na siya, nagtaka ako na hindi siya makadumi. Sabi ng tatay ko, ‘Paki-tingnan mo nga ang puwit niya, baka walang butas. Ay nako nang tingnan namin talaga walang butas. Dinala namin sa ospital si Ibon, at saka inoperahan,’ kuwento ni Nanay Flor tungkol sa panglimang anak niyang si Ibon.
Ipinaliwanag ni Nanay Flor kung saan niya ipinangalan si Ibon.
‘Sa Ilonggo, ang tinatawag na Libon, ‘yung wala talagang kabutas-butas, tinawag na lang namin na ‘Ibon,’’ ayon sa kaniya. Habang lumalaki, hindi nagsasalita si Ibon. Kalaunan, nalaman na nga nilang mayroong Down syndrome si Ibon.
‘Siyempre, mahirap. Kasi gusto nating mga ina na normal talaga ang lahat ng anak natin. Pero siya naiiba eh, kaya lahat ng atensiyon nasa kaniya,’ ani Nanay Flor
Down Syndrome Ibon American Family Reunion Raising A Child With Special Needs
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Gasoline prices up; diesel, kerosene down on Tuesday, May 12, 2026Your Trusted Online Source, The News Authority of the Filipino.
Read more »
PH fuel price update: Diesel down by P9.57/L, gas hikes by P0.47/L effective May 12Diesel is officially cheaper than gas again
Read more »
Manila Manpower Agency Shuts Down for Illegal Recruitment of OFWsThe closure of a manpower agency in Manila for the alleged illegal recruitment of overseas Filipino workers (OFWs) under the guise of a government-to-government hiring scheme raises concerns about the exploitation of aspiring OFWs. The illegal recruitment activities threaten the financial security of OFWs and might even expand the number of potential victims.
Read more »
AJ Raval says motherhood changed her mind about sexy rolesAJ Raval revealed she has started turning down sexy projects, saying motherhood and her relationship with Aljur Abrenica have changed the way she
Read more »