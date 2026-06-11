Global Retail Giant Uniqlo Launches Youth RISE Project in the Philippines

Uniqlo, a global retail giant, is launching the Youth RISE Project in partnership with PLAN International Pilipinas. The project aims to equip around 3,100 young people aged 18 to 30 with the skills needed to boost their employability in Valenzuela City and the City of Manila.

This is AI-generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article. SKILLS TRAINING. A teacher demonstrates dressmaking techniques during a tour of the Valenzuela Technological College, one of the learning environments supporting the Peace for All Youth Rise project, on June 3, 2026.

The initiative will equip around 3,000 young people with the skills needed to boost their access to employment opportunities. MANILA, Philippines – Global retail giant Uniqlo is turning global graphic t-shirt sales into local action with the launch of the Youth RISE Project, its first-ever PEACE FOR ALL initiative in the Philippines.

In a three-year partnership with PLAN International Pilipinas, the Youth RISE Project plans to equip around 3,100 residents across Valenzuela City and the City of Manila aged 18 to 30 with the tools needed to boost their employability. PLAN International Pilipinas program director Cathy Seco said the program will focus on out-of-school youth and those from highly vulnerable communities. Training will focus on in-demand skills that students are also interested in pursuing such as IT and food and beverage (F&B).

Seco also said that beneficiaries will also be trained on skills such as navigating the industries they wish to enter and entrepreneurship. Beyond technical capabilities, Seco emphasized the importance of 'life skills' to build long-term workplace resilience. Trainees will learn how to present themselves, converse, and navigate workplace dynamics.

'Green skills' are integrated into the program to foster environmental awareness. For UNIQLO Philippines chief operating officer Geraldine Sia, the Youth RISE project will give the retailer an opportunity to translate global purpose into locally relevant action. She added that the youth can help shape a brighter future when given the right opportunities.

From the International Labour Organization found that one in five young people are not in education, employment, or training (NEET), with more unemployed young women compared to their male counterparts. UNIQLO's PEACE FOR ALL initiative is the brand's global initiative which features a collection of t-shirts designed by major figures such as Japanese novelist Haruki Murakami and tennis superstar Roger Federer.

Proceeds will be donated to organizations that support the poor, as well as those affected by violence, discrimination, and armed conflict





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