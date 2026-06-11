Department of Education Introduces Four-Level Framework for Learning Continuity Amid Emergencies

The Department of Education has introduced a four-level framework to guide schools on what kind of learning mode to implement for specific emergencies. The framework is a levels-based system to determine a school's response when faced by various emergencies.

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FIRST DAY. A student comforts her classmate on the first day of classes at President Corazon C. Aquino Elementary School in Quezon City on June 8, 2026. The Department of Education introduces a four-level framework to guide schools on what kind of learning mode to implement for specific emergencies.

Second Congressional Commission on Education noted that public schools have an average of around 191 actual class days per year, with some regions losing up to 42 days to extreme weather conditions. With its new guidelines, the DepEd introduced the Learning Continuity Framework, a levels-based system to determine a school's response when faced by various emergencies.

The guidelines show that school heads are empowered to enforce granular, highly localized class suspensions based on actual conditions of the school and its community. This is in close coordination with schools division superintendents and local government units.

The levels can also be implemented for individuals or classes affected by small-scale learning disruptions, such as fire damage to classrooms, illness or death in the family, displacement, or 'other psychosocial circumstances that significantly affect their capacity to participate in regular learning activities.

' When learners' safety and basic needs are at risk amid extremely unsafe conditions within the community or family, then learning is halted completely. School heads will activate crisis management protocols and coordinate relief initiatives. Teachers will only conduct check-ins to determine students' well-being and provide learning resources that focus on psychological safety. This level can be implemented for a maximum of five consecutive class days.

If disaster or emergency impacts are prolonged, schools may shift to flexible learning programs once minimum safety and stability are restored. Academic demands are heavily reduced as heightened stress persists amid ongoing community recovery. Schools will continue to prioritize the well-being of teachers and learners. Teachers will conduct check-ins while parents and guardians are given 'family kits' to support home-based learning.

At this level, learners may access broadcast materials, learning packets, or flexible, low-demand collections of short learning tasks, and other simplified learning resources that focus on reviewing concepts from previous lessons. This level can be enforced up to four consecutive class days. If emergency impacts are prolonged, schools will shift to flexible learning programs. When learners and teachers are safe, as well as emotionally and mentally ready to engage in sustained learning, then regular in-person classes will resume.

Once they go back to school, teachers must continue to check the mental health status of their students. The return to regular pacing must not be abrupt, with schools implementing structured remediation and other learning recovery measures after prolonged disruptions. The DepEd said makeup classes are required if the number of actual class days is below 90% of mandatory contact days.

The calendar for school year 2026-2027 has 185 days under the instructional block, or the period of actual teaching and learning. A full class day is missed when schools implement Level 4-Hinto, while a half class day is missed under Level 3-Hinga and Level 2-Hinay





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